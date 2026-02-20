20日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数358、値下がり銘柄数1036と、値下がりが優勢だった。 個別ではアイビーシー、東京衡機がストップ高。日本ギア工業、ＴＶＥは一時ストップ高と値を飛ばした。ＴＡＮＡＫＥＮ、第一カッター興業、大本組、大成温調、日本ドライケミカルなど82銘柄は昨年来高値を更新。ＴＢグループ、ハーモニック・ドライブ・システムズ、アシー