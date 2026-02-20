今週は東京競馬場でフェブラリーステークス（ダ1600m）が行われる。今年のJRA初のGIレースで好メンバーが覇を競う。ここでは、過去10年からオメガギネスとロードクロンヌにフォーカスしたデータを取り上げる。 ■オメガギネスに該当する“4年連続馬券内”データ 昨秋に東京ダート1600mで行われたグリーンチャンネルカップの圧勝があるオメガギネス。その後は凡走が