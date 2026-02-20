リンクをコピーする

20日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ108410 7.7 54150 ２. 日経Ｄインバ 1290623.04488 ３. 野村日経平均 1218192.9 58930 ４. 楽天Ｗブル9867-2.0 64360