ドジャースの佐々木朗希投手は19日（日本時間20日）、米アリゾナ州グレンデールのスプリングトレーニングで2度目のライブBP（実戦形式の投球練習）に登板。打者6人に対して28球を投げて2奪三振。最速は99マイル（約159.3キロ）を計測した。練習後には、女房役のウィル・スミス捕手が佐々木について言及「全体的に良い状態」と好感触を得たようだ。 ■「ツーシームも練習している」 今スプリングト