2月27日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『クレープマンとひなのさと』きょうは、たのしい、ひなまつり！クレープマンが、バタコさんたちと、いっしょに、ひなのさとへ、あそびにいくよ！とってもステキな、ひなのさとに、かんげきする、クレープマン。なんとか、ひなのさとにあう、とくべつなクレープを、つくりたいんだって！いったい、どんなクレープが、できるかな……？ほかに…『ホラーマンとコロッケキッド