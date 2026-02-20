お笑い芸人・三又又三（58）が19日深夜、テレビ東京「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（木曜深夜0・00）に出演。不動産店で働くことになった経緯を明かした。コロナ禍で収入が激減し「間借りしていたマンションを追い出された時期で、キャリーケースを持ってホテル暮らしだった」という三又。そんな時に声をかけてくれたのが、現在勤めている不動産会社の社長だった。社長とは顔見知りで「昔から芸人としての