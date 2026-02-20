エクスプロージョンは2月17日、同社の温浴入浴料「Karada Totonou ProBath」と、湯乃泉 草加健康センター(埼玉県草加市)のコラボレーション企画開始した。期間は3月2日まで。「X-PLOSION × 草加健康センター」コラボ期間中は施設内の浴槽にて、温泉入浴料「Karada Totonou ProBath(からだ整うプロバス)」を使用した「日替わりプロバスの湯」を展開する。ラベンダー、ゆず、バラ、オレンジなど、日ごとにテーマや香りを変えた"プロ