19日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のVC長野トライデンツは、川村慎二監督を休養とし、今シーズンの残りの試合は古田博幸コーチが監督代行として指揮を執ることをクラブ公式サイトで発表した。 VC長野は今シーズンここまで28試合を戦い、3勝25敗で10チーム中10位。2025年11月15日（土）にANCアリーナで行われた第4節GAME1で東レアローズ静岡に勝利して以来白星が