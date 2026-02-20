浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」は3日目を迎えた。1Rを制したのは石本圭耶（26＝飯塚）。スタートを決めると、2番手を追走した荒尾聡のプレッシャーに負けることなく6周回を逃げ切った。この2日間、8、4着だったが見事に立て直した。「スタートを行って逃げる展開にしたかった。クラッチ一式を新品にしたら非常に良くなった。荒尾さんの気配は感じていたが、しっかり自分のコースを通れば大丈夫と思っていた