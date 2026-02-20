モデルでタレントのユージ（38）が19日、自身のインスタグラムを更新。先月迎えた愛車「マイバッハ」との2ショットを公開し、注目を集めている。【写真】「マイバッハ憧れるー」3000万円超の愛車との2ショットを披露したユージユージは「マイバッハちゃんとお出掛け」とつづり、愛車との写真を投稿。ブラックの重厚感あふれるボディに寄り添う姿や、フロントグリルのエンブレム、ラグジュアリーな後部座席の様子などを披露した