お笑いコンビ、たんぽぽの川村エミコ（46）が20日、とっとり・おかやま新橋館で、「おかやま美作三湯めぐり」の記者発表会に出席した。温泉ソムリエアンバサダーの資格を持つ川村は、これまで150湯ほどに入っているとし「おかやま美作三湯」の魅力を語った。川村は「（美作三湯は）岡山の山とすばらしい自然の中にあって、着いたとたんにゆっくりとした時間が流れる。出るタイミングを失ったくらいです。またすぐに行きたい」と話