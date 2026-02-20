伊豆・村の駅 ラスカ熱海店では、桜やひなまつりをテーマにした体験型イベント「さくら香る♪春のおたのしみ市」を開催している。イベントチラシ期間中は、桜やいちご、ひなまつりなど、この時期ならではの"春を先取り"できるイベントを実施する。2月21日・22日には、入った場所の野菜を獲得できる「野菜わなげ」(1回216円)を実施する。2月28日からは、ひなまつりにちなんだオリジナルカードゲームイベント「ひなあわせ」を行う。