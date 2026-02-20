COLLECTが運営する「道の駅常総」(茨城県常総市)は、茨城県産メロンのパウダーを使用した「茨城メロン アーモンドチョコレート」(756円)を新発売した。茨城メロン アーモンドチョコレート「茨城メロン アーモンドチョコレート」は、茨城県産メロンのパウダーを練りこんだホワイトチョコで、ローストアーモンドをコーティングした。2月28日までの期間限定で、バレンタイン向けのチョコレート商品も数多く取りそろえる。1日20個限定