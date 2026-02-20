和歌山城ホール(和歌山県和歌山市)で2月22日、人気ゲーム「ポケモンユナイト」を体験できるeスポーツイベントを実施する。ポケモンユナイト同イベントは、事前申込不要かつ参加無料で、初心者から経験者まで楽しめるeスポーツイベント。プレイなし、観覧のみの参加もできる。体験会「マルマインバレーボールチャレンジ」は、ポケモンユナイト内のモード「マルマインバレーボール」を3人1組で体験できる。「ポケモンユナイト体験会