高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第20週「アンタ、ガタ、ドコサ。」（第100回）が19日に放送され、焼き網紛失事件がまさかの結末を迎えると、ネット上には「そう着地するかぁ〜」「秀逸」「見事な雨降って地固まるという展開」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】正木（日高由起人）にある事実を告げる丈（杉田