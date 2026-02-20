2022年に放送された川口春奈主演、Snow Man目黒蓮共演のフジテレビ系ドラマ『silent』が、民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」にて、本日2月20日より無料配信される。【写真】穏やかな笑顔を見せる川口春奈撮り下ろしカット本作は、本気で愛した人と、音のない世界で“出会い直す”、切なくも温かい完全オリジナルのラブストーリー。フジテレビ連続ドラマ初主演の川口が主人公の青羽紬を、同局の連ドラ初出