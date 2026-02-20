お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコが２０日、都内で行われたイベント「おかやま美作（みまさか）三湯めぐり」の記者発表会に出席した。美作三湯は、岡山県北部に位置する湯原温泉・奥津温泉・湯郷（ゆのごう）温泉からなる。３つの温泉地とその周辺エリアを合わせた年間観光客数は約１００万人を数える。温泉ソムリエアンバサダーとして全国１５０の温泉を巡ったという川村は「食べ歩きをできる場所で食べ歩かないで旅館