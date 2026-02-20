◆第６０回小倉大賞典・Ｇ３（２月２２日、小倉競馬場・芝１８００メートル）＝枠順確定出走馬１６頭の枠順が２月２０日、確定した。昨年のラジオＮＩＫＫＥＩ賞、鳴尾記念で２着に入った実績馬センツブラッド（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ルーラーシップ）は６枠１２番から待望の重賞初制覇を狙う。同舞台の壇之浦Ｓを制し、ハンデ５３キロが魅力のエラトー（牝５歳、栗東・上村洋行厩舎、父サクソンウォリアー）は７枠１