フィギュアスケート女子フリー、リンクサイドの人物に注目ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーは19日（日本時間20日）に行われ、今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）が147.67点、合計224.90点で銀メダルを獲得した。競技後、2018年平昌五輪で金メダルを獲得したアリーナ・ザギトワ（ロシア）が、日本語で坂本に労いのメッセージを送った。坂本は冒頭、完璧な2回転アクセルを決める