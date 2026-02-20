今日20日の日没後、西の空では水星を観察できるチャンスがあります。また、同じ時間帯に、月が水星・土星に接近し、土星と海王星も近くに見えます。北日本や西日本では晴れて星空を見られる所が多いでしょう。寒さ対策をしてお楽しみください。水星が東方最大離角水星を観察するチャンス今日20日の夕方は、西の空で水星を観察するチャンスがあります。水星は、太陽系の惑星の中で最も太陽に近い所を公転していて、なかなか観察し