明日21日からの3連休の近畿地方は、3月下旬から4月上旬並みの暖かさになるでしょう。この暖かさで続々とスギ花粉の飛散が始まりそうです。3連休(21日〜23日)は桜が咲くころの暖かさ22日午後から23日朝は雨今日20日は雲が広がりやすく、昼間も気温が上がりにくいですが、明日21日(土)は晴れて、昼間は3月下旬並みの陽気になるでしょう。22日(日)は寒冷前線が近畿地方を通過するため、天気は下り坂へ向かい、午後はあちらこちらで