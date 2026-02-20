首位はバロンドーラーのカリム・ベンゼマ有するアル・ヒラルAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ全8試合が終わり、西地区の順位が確定した。首位は2022年のバロンドールに輝いた元フランス代表FWカリム・ベンゼマ有するサウジアラビア1部アル・ヒラルが7勝1分の無敗で首位に立った。首位はACL決勝で浦和レッズと3度の激闘を繰り広げたアル・ヒラル。上位は首位のアル・ヒラルに続いて同じサウジアラビア勢