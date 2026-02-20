ACLEリーグステージ終了でJリーグ勢が上位を席巻したアジア最高峰の戦い、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）は2月17日と18日に第8節の各試合が行われた。リーグステージが終了し、東地区ではJリーグ勢がトップ3を独占する快進撃を見せる一方で、中国勢が下位に沈む対照的な結果となっている。首位に躍り出たのはFC町田ゼルビアだ。ホームで成都蓉城（中国）と対戦し、3-2の激戦を制して勝ち点を17に伸ばした。ヴィッセ