「日本人は経営が下手ですよね」日本の不動産を扱う香港の"やり手社長"が、大阪が「今一番アツい」と語る意外な理由　都心部の物件が急激に値上がりしている。20年以上にわたり不動産業界を取材してきた吉松こころ氏は「今ほど家が買えなくなったことを痛切に感じることはない」と語る。そんな中、10億円を超えるような高額物件を購入しているのは、主に香港や中国の富裕層だ。