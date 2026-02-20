オーストラリア・シドニーの中心部で、韓国人男性3名が深夜に不審者からハンマーで無差別に暴行を受ける事件が発生した。犯行映像がSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）で拡散され、論争となっている。20日（現地時間）、オーストラリアのメディア（news.com.au）や外信によると、今回の事件は18日午前3時頃、シドニー中心部のリバプール・ストリートとピット・ストリートの交差点付近のコンビニ前で起こった。被害者は