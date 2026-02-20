ディズニーストアから、3月2日の「ミニーマウスの日」に合わせ、”アイドル姿のミニー”をコンセプトにした、とびきりキュートな新コレクション「MINNIE DAY 2026」が登場。「ミニーマウス」を全力で応援する「ミッキーマウス」もデザインされたファッションアイテムや推し活グッズなどがラインナップされます☆ ディズニーストア「ミニーマウス」コレクション「MINNIE DAY 2026」 掲載グッズ名・価格：・ステッカ