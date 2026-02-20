今年度のクマによる人身被害は過去最多に。クマ被害の背景と野生動物への向き合い方に迫る。【画像】クマを獲ってもお金にならなくなった…町中に出没した158キロのヒグマの姿札幌の大学に通う岸谷万智（マチ）が狩猟に惹かれ、ハンターとしての一歩を踏み出す――「週刊文春」で連載された『夜明けのハントレス』（2月20日、文藝春秋刊）は、それまで狩猟に縁のなかった主人公の視点から、時に身を危険に晒しながら野生動物に