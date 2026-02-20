北朝鮮の政策の基本方針を決める重要会議である朝鮮労働党の党大会が始まり、金正恩総書記はこの5年間で「国際政治の構図に大きな変化をもたらした」と強調しました。北朝鮮メディアによりますと、5年に一度開かれる党大会は19日、首都・平壌で開幕し、金総書記をはじめ、幹部ら5000人が出席しました。金総書記は演説で、この5年間について、経済や国防、外交など「あらゆる分野で画期的な成果を収めた」と誇示しました。その上で