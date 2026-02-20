■20日(金)の全国の天気九州と北陸は晴れるでしょう。関東から中国・四国にかけては雲が広がりやすく、太平洋側を中心に雨の降る所もありそうです。関東も夕方以降は、南部でにわか雨があるでしょう。北日本は晴れる所が多いですが、東北北部は雲が多く、夕方から雨や雪の降る所がある見込みです。■予想最高気温前日より高い所が多いでしょう。九州や四国は15℃を超えて、寒さが少し和らぎそうです。福岡は16℃でしょう。東北と北