〈「クマを1頭獲ると100万円以上」は昔の話…ハンターが激減し、過去最多の人身被害が起きた“日本のシビアな事情”〉から続く今年度のクマによる人身被害は過去最多に。クマ被害の背景と野生動物への向き合い方に迫る。【画像】「顔の骨が砕かれ、目がえぐられ…」クマは立ち上がり平手で襲ってくる札幌の大学に通う岸谷万智（マチ）が狩猟に惹かれ、ハンターとしての一歩を踏み出す――「週刊文春」で連載された『夜明けのハ