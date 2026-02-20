20日午前、新潟市の亀田駅付近の踏切で高齢とみられる人が電車と衝突したとみられる事故がありました。警察と消防によりますと、事故があったのは新潟市江南区亀田中島の亀田駅付近の踏切付近で、電車は午前10時28分新潟駅発、新津駅行の普通列車です。午前10時35分、JRから「電車に人がひかれたようだ」と消防に通報がありました。電車と接触した高齢者とみられる身元や性別不明の1人が意識不明の状態でしたが、その後、現場で死