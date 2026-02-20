全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・池尻大橋の寿司店『三宿の寿司えん本店』です。昼も手抜きなし、細部までこだわる上質な握り創業は8年前。今や「別邸」や「はなれ」と店舗を増やしたが、本店の変わらぬ魅力といえばコース一辺倒でなくアラカルトも豊富に揃えることだろう。刺身に焼物とその日の仕入れで並ぶつまみは実に多彩。握りも白身だけで7、8種は用意する