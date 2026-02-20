モナコを率いるセバスチャン・ポコニョーリ監督が、左膝前十字靭帯断裂して戦線を離脱している日本代表MF南野拓実について言及。今年6月に開幕するFIFAワールドカップ2026への出場に含みを持たせた。現地時間19日、フランスメディア『GET FOOTBALL NEWS FRANCE』が伝えている。南野は、昨年12月21日に行われたクープ・ドゥ・フランス（フランス杯）ラウンド32のオセール戦にスタメン出場したが、その試合中に左膝を負傷。数分