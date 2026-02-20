チェルシーを率いるリアム・ロシニアー監督が、レアル・マドリードのブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールに関連する人種差別問題に言及した。19日、イギリスメディア『フットボール・ロンドン』が指揮官のコメントを伝えている。レアル・マドリードは17日、チャンピオンズリーグ（CL）決勝トーナメント・プレーオフのファーストレグで敵地にてベンフィカと対戦し、ヴィニシウスのゴールが決勝点となって先勝した。しか