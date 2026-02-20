フリーの演技後、右手を口元に添えて首をかしげる中井亜美(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月19日、フィギュアスケート女子フリーが行われた。ショートプログラム（SP）で首位に立った17歳の中井亜美が140.45点でまとめ、計219.16点で銅メダルを獲得。日本フィギュア界では、2022年北京大会の18歳の鍵山優真を抜いて、最年少メダリストとなった。【写真】「この可愛らしいやりとりはなんなのだ〜」フィギュア日