県警は住宅に侵入し現金を盗んだとして30代男性警部補を停職3か月の懲戒処分としました。県内の警察署に勤務する30代男性警部補は去年1月ごろから6月ごろまでの間、複数回にわたって県内の住宅に侵入し現金約92万円を盗んだということです。