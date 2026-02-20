初出場の五輪で4位入賞を果たした千葉百音(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月19日、フィギュアスケート女子フリーが行われた。ショートプログラム（SP）4位発進の千葉百音が143.88点をマーク。計217.88点の自己ベストで、4位入賞を果たした。【写真】「この可愛らしいやりとりはなんなのだ〜」フィギュア日本チームの微笑ましい姿をチェック千葉は冒頭、3回転＋3回転の難度が高い連続ジャンプを成功。さらに3