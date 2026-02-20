任期満了に伴う石川県知事選挙の期日前投票が20日から、石川県内各地で始まり、有権者が一票を投じています。石川県知事選挙に立候補しているのは、届け出順にいずれも無所属で、新人の前金沢市長・山野之義候補(63)、再選をめざす現職の馳浩候補(64)、新人で共産党系の団体が擁立した黒梅明候補(78)の3人です。石川県内19の市と町の市民センターや商業施設などで、20日から期日前投票所が順次開設されました。このうち金沢市役所