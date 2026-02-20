ゴディバ ジャパンは、Gバターズ常設店2店舗目となる「Gバターズ ルクア イーレ店」を2月27日にオープンする。昨年5月にゴディバから誕生したGバターズの常設店2店舗目となる「Gバターズ ルクア イーレ店」をオープン。ゴディバの強みである「チョコレート」と、洋焼き菓子には欠かすことのできない「バター」の絶妙なバランスの組み合わせを追求し、ちょっと大人な高揚感、ご褒美感あふれる新しい焼き菓子を提案する。世界中の中