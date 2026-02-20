俳優の橋本環奈が、20日発売の『東京カレンダー』2026年4月号の表紙に登場。「ワインがある夜。」と題した特集で、お酒好きを公言する橋本のインタビューが掲載されている。【別表紙】カッコイイ…真剣な眼差しでこちらを見つめる庄司浩平5年ぶり2度目の表紙となる橋本は、東京・虎ノ門にある最旬レストランでピノ・ノワールと絶品料理を堪能。インタビューでは、「誰よりも自分が自分を愛せているのが強みです」と力強い印象