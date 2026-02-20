「QBBベビーチーズ」でおなじみの六甲バターは、3月1日から、「おいしく健康ベビー シャキッと果実パインミックス」「おいしく健康ベビー つぶっと果実ベリーミックス」をそれぞれ発売する。今回新たに発売となる2商品は、QBBの独自調査において朝食で摂取したい栄養素として上位に挙げられた「ビタミンC」や「食物繊維」をそれぞれ配合した、「おいしさと健康を両立したい」という開発担当の思いが込もった商品とのこと。手軽に栄