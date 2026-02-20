つけ麺専門店「三田製麺所」は、21日から28日までの期間限定で、圧倒的ボリューム企画『超特盛り1.5キログラムつけ麺＆油そば大盛無料キャンペーン』を同時開催する。【写真】食欲そそる…『帰ってきた 背脂つけ麺』同店は、時間をかけてじっくりと炊き込むことにより、豚骨と魚介の旨味を極限までに引き出した「濃厚豚骨魚介スープ」が特長。スープとの相性を最大限引き出すため小麦粉の配合にこだわり、香り・コシ共に妥協を