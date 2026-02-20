羽田空港に到着し、メダルを手にするノルディックスキー・ジャンプ男子の二階堂蓮（左）と小林陵侑＝20日午前ノルディックスキー・ジャンプ混合団体で銅メダルを獲得した小林陵侑（チームROY）が20日に帰国し、羽田空港での記者会見で「個人の成績は振るわなかったが、いいパフォーマンスを見せることができた。ミックスではメダルを獲得できたので、学びの多い五輪だった」と振り返った。最後の男子スーパー団体は悪天候で打