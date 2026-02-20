ラグザス株式会社は20日、野球日本代表・侍ジャパンの壮行試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎」にあわせ、宮崎市内の児童養護施設で生活する子どもたちを試合会場へ招待する取り組みを実施すると発表した。この取り組みは、当社が掲げるミッション「今ここにない未来を創り出す」のもと、夢や目標に向かって挑戦することの大切さを、子どもたち自身が“体験”として感じてもらうことを目指している。▼ 児童招待実施