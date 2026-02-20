相続が発生した際、それまで被相続人が代わりに保険料を支払っていた生命保険について、死亡保険金や解約返戻金を受け取るケースは少なくありません。とりわけ、契約上の名義が自分である場合、「自分名義なのだから特別な手続きは不要ではないか」と考える人もいるでしょう。 しかし、税務上は「名義」だけで判断されるわけではなく、契約者や保険料負担者が誰であったかが重要になります。本記事では、いわゆる「名義