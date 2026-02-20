2026年3月14日にJR東日本で運賃改定が実施される予定です。このニュースを受けて、「今から6ヶ月定期券を買っても、改定後の料金が適用されるのだろうか」と疑問に感じる人もいるでしょう。 本記事では、運賃改定の基本的なルールと、定期券の購入タイミングによってどの運賃が適用されるのかを整理します。 2026年3月14日からJR東日本の運賃が改定される 東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）は、2026年