ロッテは20日、、4月5日（日）に行われる福岡ソフトバンク戦（ZOZOマリンスタジアム、13時00分試合開始）で「エナメルミニショルダー」がセットになった「TEAM26デーグッズ付きチケット」を、球団公式ファンクラブTEAM26の有料会員を対象に、先着10,000枚限定で販売すると発表した。このアイテムは、光沢のある素材感が特徴のスポーツバッグで、マリーンズのチームカラーを採用し、中央には球団のワードロゴを施したデザインと