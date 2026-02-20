韓国の女性歌手パン・シリさんがこの世を去って2年が経った。パン・シリさんは2024年2月20日、仁川（インチョン）広域市江華（カンファ）の療養病院でこの世を去った。61歳だった。【画像】整形失敗で“うつ”に…突然この世を去った韓国女優パン・シリさんは1980年代初頭、女性トリオ「ソウル・シスターズ」として華やかにデビューした。当時としては破格のパワフルなステージと歌唱力で大衆を魅了し、『始発』『ペッコドン』『青