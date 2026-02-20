カバヤ食品は2月17日、「タフグミ」のブランドコピーを“噛むほどウマい、この弾力。”に改め、ブランドコミュニケーションを刷新すると発表した。パッケージリニューアルやブランドページの公開といった施策を順次展開し、製品ラインナップも見直す。同日、期間限定フレーバー「タフグミ グレフルフィーバー」を、全国のスーパーマーケット･コンビニエンスストアなどで発売した。2014年発売の「タフグミ」は、高弾力食感とサワー