TOMORROW X TOGETHER（TXT）がデビュー7周年を迎え、特別なイベントを開催する。TOMORROW X TOGETHERは、2月20日午前0時に公式SNSを通じて「2026 DREAM WEEK」のスタートを告げるタイムテーブルを公開した。【写真】ボムギュ＆中島健人、"日韓美男子"コラボ「DREAM WEEK」は毎年、デビュー日（3月4日）を記念して世界中のファンと共に行ってきたイベントで、多彩なコンセプトと構成で好評を得ている。（画像＝BIGHIT MUSIC）今年の